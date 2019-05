publié le 26/05/2019 à 08:30

Comme tous les ans, une partie de la France tourne son regard vers la Porte d’Auteuil pendant une quinzaine de jours. La terre battue parisienne accueillera dès ce weekend les meilleurs joueurs de la planète pour l’un des quatre tournois du Grand Chelem.



L’édition 2019 du tournoi est marquée par trois principales actualités. Du retour de Federer au nouveau court Philippe Chatrier en passant par l’incertitude quant au favori, nous avons demandé aux Français si elles renforceront ou non l’intérêt de Roland Garros 2019.

L'enquête ci-dessous a été réalisée sur internet les 22 et 23 mai auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 378 amateurs de tennis, selon la méthode des quotas.

45% des Français comptent suivre Roland-Garros

Ces Français, intéressés par Roland-Garros, sont toujours très nombreux, signe que l’événement est toujours incontournable mais en termes de suivi, le tournoi continue à perdre de sa superbe. 45% de nos concitoyens comptent en effet regarder cette édition du tournoi. Cela reste un chiffre très élevé mais la tendance est négative.



Ils étaient en effet 49% en 2017 et 46% en 2018. Dans le détail, 13% des Français comptent suivre le plus possible de matchs en direct, 9% seulement les matchs des Français et 21% les derniers matchs.



Le manque de résultats des joueurs tricolores ces dernières années expliquent en grande partie la relative "désaffection" des Français à l’égard de

Roland-Garros. D’autant que les jeunes ne sont plus que 38% à compter suivre le tournoi cette année.

45% des Français comptent suivre Roland Garros, contre 47% en 2017 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Le retour de Federer, principale attraction de l’édition 2019

Pour les Français et les amateurs de tennis, c’est le retour de la star suisse qui renforce le plus son intérêt. Ils sont 55% et 83% à le dire. Après trois éditions sans lui et dix ans après son unique sacre parisien, Roger Federer attirera l’attention des Français et des médias.



Le deuxième intérêt de cette édition est son incertitude. 50% des Français et 77% des amateurs de tennis le pensent. Chose rare, les quatre principaux tournois sur terre ont été remportés par des joueurs différents. Depuis 2005, Rafaël Nadal n’a laissé que trois tournois à la concurrence pour 11 victoires. Cette édition donnera-t-elle lieu à une première ?



Enfin, c’est le court Philippe Chatrier qui fait peau neuve cette année. Mais pour 62% des Français, ces travaux ne représentent pas un véritable intérêt. Les amateurs de tennis au contraire sont 58% à dire que cela renforce l’intérêt de cette édition.

Le retour de Federer est la principale attraction de l'édition 2019 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Nadal, toujours favori mais avec plus de concurrence

Depuis une quinzaine d’années, Rafael Nadal domine à Roland Garros et fait, chaque année, figure de favori. 2019 ne déroge pas à la règle selon les Français et les amateurs de tennis qui le désignent à 42% et 43% comme le favori du tournoi. Il devance nettement Novak Djokovic (24% et 29%) et Roger Federer (17% dans les deux cas).



Mais l’Espagnol semble moins impérial que l’an passé. Ils étaient 53% et 62% à le désigner en 2018. Il faut dire qu’il n’a remporté que le tournoi de Rome cette année, laissant Djokovic l’emporter à Madrid, Fognini à Monte Carlo et Thiem à Barcelone.

Nadal est le favori pour 42% des Français Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Peu d'espoir pour les Français

Quant aux tricolores, leurs chances sont toujours minces selon les Français. 64% d’entre eux et 68% des amateurs de tennis pensent qu’un joueur français ne peut pas gagner Roland Garros cette année. Ces résultats sont globalement en ligne avec les pronostics de 2017 et 2018.

68% des amateurs de tennis qu'un Français ne peut pas gagner Roland-Garros. Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama