Rafael Nadal, Dominic Thiem et Novak Djokovic en 2018

publié le 24/05/2019 à 14:00

Nadal qui succède à Nadal ? C'est la question que se posent tous les amateurs de la balle jaune et notamment de nombreux Français, qui ne cessent d’idolâtrer le roi de la terre battue.



Onze fois vainqueur du seul Grand Chelem sur terre battue, le numéro 2 mondial compte bien réitérer cette performance en 2019. Ce tournoi lui va si bien ; deux semaines d'efforts au plus haut niveau, sur une surface lente, avec des échanges longs où il peut montrer toute sa puissance.



Malgré des performances en dents de scie ces derniers mois, peu de joueurs peuvent malgré tout, sur le papier, rivaliser avec Rafael Nadal. Le nombre de prétendants à la victoire finale se tient ainsi sur les doigts d'une main : Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem ou bien Stéfanos Tsitsipas.

Rome pour oublier Madrid, Barcelone et Monaco

Dimanche 19 mai, Rafael Nadal a remporté le Master 1000 de Rome en battant Novak Djokovic (6-0, 4-6, 6-1) au terme d'une finale à sens unique. Tout au long du tournoi italien, il n'a perdu qu'un seul set, face au Serbe en finale.

Le Majorquin a donc gagné le dernier tournoi prestigieux avant les Internationaux de France. Après ses échecs à Monaco (défaite en demi-finale face à Fognini), Barcelone (défaite en demi-finale face à Thiem) et Madrid (défaite en demi-finale face à Tsitsipas), la victoire en Italie était indispensable pour débuter Roland-Garros en confiance.

Djokovic, le principal concurrent

Malgré sa défaite face à Rafael Nadal en finale à Rome, Novak Djokovic reste le concurrent principal en tant que numéro 1 mondial. Avec 12.355 points au classement ATP, il est loin devant l'Espagnol, qui pointe à 7.945 points.



Raison de plus de croire en Novak Djokovic ? Sa forme du moment. Outre Rome, le Serbe a également gagné le Master 1000 de Madrid le 12 mai dernier, en battant en finale Stefanos Tsitsipas, tombeur de Rafael Nadal en demi-finale.



Mais sur la surface orange, "Nole" n'a plus battu n'a pas battu "Rafa" depuis le tournoi de Rome en 2016... Presque une éternité.

Federer, outsider

Roger Federer jouera le rôle d'outsider à Roland Garros. Très attendu par le public parisien, qui ne l'a plus vu jouer à Roland-Garros depuis 2016, il n'a pas convaincu lors de ses deux tournois de préparation cette saison, avec deux défaites en quarts de finales à Rome et à Madrid. On a du mal à croire qu'il puisse battre Nadal, le meilleur joueur de l'histoire du tennis sur terre battue.

Tsitsipas et Thiem, le rêve est permis

Stéfanos Tsitsipas, 6 au classement ATP, est la surprise de cette saison, le tennisman âgé de seulement 20 ans (il est né en 1998), réalise une saison sur terre battue pour le moins surprenante, au point de devenir un sérieux prétendant au titre suprême sur la terre de Roland-Garros. Il a battu Nadal à Madrid, tournoi ou il a atteint la finale. Cette saison, il a remporté le tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal.





Avec Tsitsipas et Fognini (à Monaco), Thiem est le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal cette saison sur terre battue, c'était en demi-finale à Barcelone (6-4, 6-4), un tournoi qu'il a remporté. C'est le 4ème joueur mondial et également le finaliste sortant de Roland-Garros (défaite contre Nadal : 6-4, 6-3, 6-2). À 25 ans, Dominic Thiem est toujours à la recherche de son premier titre en Grand Chelem.