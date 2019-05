publié le 23/05/2019 à 13:41

Du lundi 20 mai au dimanche 9 Juin 2019, Eurosport et France Télévisions diffuseront la 118e édition de Roland-Garros. La première depuis les travaux d’ampleur effectués notamment sur le Central (qui pourra accueillir près de 15 000 personnes).

Les matchs seront commentés par les journalistes, accompagnés des consultants Mary Pierce, Fabrice Santoro, Michaël Llodra... et pour la quatrième fois par la championne belge Justine Henin !

Vainqueur de 7 titres de Grand Chelem, n°1 mondiale pendant 117 semaines, Henin affiche l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis féminin.

Aujourd'hui c'est avec la même passion qu'elle commente les matchs: « Il y a beaucoup de plaisir. Cela me permet de rester connectée au monde du tennis de manière très proche. Je crois que j'ai aussi du recul pour le faire d'un point de vue émotionnel et donc d'avoir un esprit neutre. Je me sens à ma place. J'aime bien aussi partager et débattre, cela me permet de m'enrichir ».





Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs :Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Laetitia Nallet qui vous présente ce matin les dernières innovations technologiques autour du tennis et de Roland Garros. Tous les produits à retrouver sur les sites:

