Tennis : comment Escudé espère trouver le successeur de Noah à Roland-Garros

publié le 16/03/2021 à 17:46

Nommé Directeur technique national de la Fédération française de tennis jeudi 11 mars, pour l'instant par intérim, Nicolas Escudé a bien conscience de n'être que de passage à la Fédération. Mais l'ancien joueur (44 ans), vainqueur de la Coupe Davis en 2001, a bien l'intention de mettre sa patte, notamment au niveau de la formation qu'il souhaite réformer chez les éducateurs mais aussi et surtout pour les joueurs.

Le nouveau DTN trouve que depuis quelques années, le modèle "a vacillé, a tâtonné. Pour moi, aujourd'hui, il faut absolument qu'on remette du volume et de la masse au bas de la pyramide". Selon lui, "c'était un petit peu trop sélectif. Plus on a de joueurs, plus on a de joueuses, plus on se donne les chances de quelque part à un moment donné en avoir un qui aille au bout avec le trophée au-dessus de la tête".

Et qu'un jour on cesse enfin de faire référence à ce fameux 5 juin 1983 et la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, la dernière d'un Français sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, la seule tout court en Grand Chelem depuis le début de l'ère Open. Roland-Garros doit cette année se tenir du dimanche 23 mai au dimanche 6 juin.