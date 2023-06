Roland-Garros : Djokovic face à Alcaraz, "pourvu que cette demi-finale arrive", se réjouit Henri Leconte

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz, 20 ans, défie Novak Djokovic, 36 ans. Duel au sommet ou choc des titans, en tout cas pour Henri Leconte, notre consultant, le jeune Espagnol a les armes pour empêcher le Serbe de devenir le joueur le plus titré de l'histoire des Grands Chelems.

"Bien sûr que ça va être un match de titans, assure le consultant RTL Henri Leconte. Pourquoi ? Parce qu'on a deux joueurs exceptionnels. Lorsqu'on a vu le tableau, on s'est dit : "pourvu que cette demi-finale arrive". D'un côté, on a quand même un Novak Djokovic avec 22 titres du Grand Chelem, avec sa 45e demi-finale, dont douze à Roland-Garros, c'est quand même assez exceptionnel. Et de l'autre côté, on a le jeune Carlos Alcaraz qui, n'oublions pas, a quand même battu Novak Djokovic. La seule fois où ils se sont rencontrés, c'était en finale de Madrid et il l'a gagné en trois sets".

"Maintenant, ce n'est pas du tout le même match. Pourquoi ? Parce qu'on joue en cinq sets. C'est un tournoi du Grand Chelem et on a quand même un Novak Djokovic qui a beaucoup plus d'expérience. Je l'ai trouvé dans les vestiaires avec son équipe, un peu tendu, que ce soit Goran Ivanišević ou même son kiné. Il y avait une certaine tension. On sent que là on passe dans une autre catégorie, qu'il va y avoir un match difficile avec un Carlos Alcaraz assez étonnant car c'est un mix de Roger Federer et de Rafael Nadal qui prend énormément de plaisir à jouer sur le central de Roland-Garros et qui veut marquer l'histoire".

Ça va être intéressant de voir [...] comment va débuter ce match très très important. Henri Leconte à propos de Carlos Alcaraz

"Donc la pression à la fois elle est là, mais lui, plus il joue, plus en fin de compte, ici, il s'en accommode bien. Et elle est plus du côté de Novak Djokovic que de Carlos Alcaraz. Ça va être intéressant de voir comment va être cette réaction et comment il va débuter ce match très très important", conclut Henri Leconte.



Le début du match est donc prévu à 14 h 45. L'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Ruud à l'Allemand Alexander Zverev. Enfin, samedi 10 juin, il sera question de la finale dames : Iga Świątek, numéro une mondial et tenante du titre, affrontera la Tchèque Karolina Muchová.

