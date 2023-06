386. Djokovic : géant des courts de tennis et as du contre-pied

386. Djokovic : géant des courts de tennis et as du contre-pied

Sujet du jour. Le lundi 29 mai 2023, après sa victoire face à l'Américain Aleksandar Kovacevic à Roland-Garros, Novak Djokovic a donné son opinion sur la situation politique au Kosovo. "Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie", a déclaré le joueur. Une prise de position qui intervient dans un contexte explosif pour les deux pays.

Ce n'est pas la première fois que Novak Djokovic suscite la polémique. Le champion de tennis, considéré comme un personnage "clivant", multiplie les provocations. Il avait déjà fait parler de lui, notamment pendant la pandémie de la Covid-19.

Le tennisman chercherait-il à devenir plus populaire en France ? En Serbie, le joueur est une véritable star. On lui prête même des ambitions politiques. Qui est vraiment Novak Djokovic ? Le joueur est-il moins soutenu que les autres ?



Analyse. "Il n'a pas sa langue dans la poche. Lors de sa victoire à l'Open d'Australie en 2008, alors que le Kosovo vient juste de réclamer son indépendance, lui, ne le reconnait pas en disant que le 'Kosovo est la Serbie'. Une manière pour lui de faire comprendre qu'il refuse cette indépendance, pourtant reconnue par 136 nations, dont la France", explique Isabelle Langé, grand reporter au service des sports de RTL et présentatrice de l’émission On refait le sport.

"Novak provoque souvent. C'est un personnage dans la séduction et très clivant. Quand il est arrivé sur le circuit, il a par exemple imité les joueurs, ce qui a plu à certains et moins à d'autres. C'est la même chose avec le public. Il a envie de reconnaissance, et d'être le meilleur", ajoute-t-elle.



Henri Leconte, consultant à RTL, estime que le joueur de tennis serbe a "plusieurs facettes" et que c'est "un personnage très sensible, qui fait le maximum pour être proche des gens, mais qui du mal à être compris".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info