Roland-Garros et Covid-19 : "On est frustré", déclare le directeur du tournoi Guy Forget

publié le 27/09/2020 à 09:30

Ce dimanche 27 septembre signe le coup d'envoi de Roland Garros. D'ordinaire organisé aux mois de mai et juin, le célèbre tournoi de tennis a été reporté en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il se déroulera dans des conditions particulières, puisque seulement 1.000 personnes pourront assister aux matches.

"C'est toujours frustrant de se dire qu'on laisse des fans sur le bord de la route, des gens qui voulaient voir du tennis", explique Guy Forget, directeur de Roland Garros. Des mesures prises alors que le stade est immense. "On est frustré, effectivement sur 12 hectares, 1.000 personnes ça peut paraître ridicule."

Malgré tout, l'ancien joueur de tennis comprend les mesures sanitaires et assure que "l'environnement est totalement secure". Les joueurs "sont testés avant et pendant le tournoi" et si l'un d'eux est positif au coronavirus (ce qui concerne jusqu'ici "2, 3, 4 joueurs") il passe devant une commission. "Dans leur immense majorité, ils sont tous négatifs", rassure Guy Forget.