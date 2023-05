Roland-Garros 2023 : Novak Djokovic et Caroline Garcia favoris à la victoire pour les Français

Selon le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL46% des Françaises et des Français ont l'intention de suivre Roland-Garros cette année (dont 17% un maximum de matches en direct), un niveau quasiment équivalent à l’an passé et supérieur de quatre points à 2020. Pour 61% des sondés (et 81% des amateurs de tennis), le forfait sur blessure de Rafael Nadal rend le tournoi plus ouvert, sans qu'il ne perde d'intérêt.

En l'absence de l'ogre Espagnol, 14 fois vainqueur Porte d'Auteuil, le Serbe Novak Djokovic émerge largement au rang de favori numéro 1. Il est cité par 45% des Français (46% des amateurs), loin devant un autre Espagnol, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz (9% des Français, 19% des amateurs). Le Grec Stefanos Tsitsipas arrive en 3e position (5 et 9%), devant le Russe Daniil Medvedev (4 et 5%) et l'Allemand Alexander Zverev (3 et 5%).



Roland-Garros 2023 : les favoris chez les hommes Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

Chez les femmes, c'est la Française Caroline Garcia qui arrive au premier rang des favorites, avec 21% de citations dans le grand public et 26% chez les amateurs. La joueuse de 29 ans (5e mondiale) a atteint les quarts de finale en simple en 2017 et remporté deux fois le tournoi en double avec Kristina Mladenovic (2016 et 2022). Suivent la Polonaise Iga Swiatek (8 et 13%), tenante du titre, et la Russe Elena Rybakina (7 et 8%)

Roland-Garros 2023 : les favoris chez les femmes Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 16 et mercredi 17 mai 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 371 amateurs de rugby.

