La réponse de la ministre des Sports Roxana Maracineanu aux athlètes olympiques et paralympiques médaillés aux Jeux de Pyeongchang l'hiver denier ne risque pas de les satisfaire complètement. Les portes-drapeaux Martin Fourcade et Marie Bochet ont regretté la semaine dernière l'imposition de leurs primes de médailles, ce qui n'était pas le cas deux ans plus tôt pour les médaillés des Jeux d'été de Rio.



"Est-ce que nos médailles ont moins de valeur ?", a interrogé la championne paralympique de ski alpin. "Je ne suis pas là pour juger si elles (les primes, ndlr) doivent être imposées ou pas (...) Je suis là pour évoquer un contexte qui fait qu'on nous a promis que ces primes seraient défiscalisées et elles ne le sont pas", expose le biathlète multi-titré.

Nommée le 4 septembre dernier en remplacement de Laure Flessel, Roxana Maracineanu a expliqué lundi 8 octobre sa vision de la situation. Si elle souhaite que le "traitement" soit "équitable entre les sportifs de l’été et les sportifs de l’hiver", elle voit aussi "la raison et la justification" de la "fiscalisation de ces primes", "envisagée il y a maintenant un certain temps.

50.000 euros pour une médaille d'or

Pour l'ancienne nageuse, "les athlètes, au même titre qu’un professeur, qu’un gendarme, que quelqu’un de l’armée, qu’un chef d’entreprise… doivent aussi participer à ce service qui est proposé à la nation, cette contribution en faveur de la société et des plus faibles. Ça, je pense que tous les sportifs en sont conscients".



Une médaille d'or a rapporté 50.000 euros, une d'argent 20.000, une en bronze 13.000 euros. Les personnes qui gagnent aux jeux de grattage, par exemple, ne sont, elles, pas imposées sur leurs gains.