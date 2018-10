"On va rater les Jeux" : le cri d'alarme de Teddy Riner face aux coupes budgétaires

publié le 04/10/2018 à 22:14

Le coup de gueule vient d'un des plus grands sportifs français. Jeudi 4 octobre,Teddy Riner s'est inquiété de voir les moyens du milieu sportif fondre et ce alors que le gouvernement a récemment validé la réduction de la somme allouée au ministère des Sports, la faisant passer de 481 à 451 millions d'euros. Des annonces qui passent mal alors que le pays assure déjà la promotion des Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu en France.



Les coupes budgétaires entraîneraient notamment la suppression de 1.600 conseillers techniques d'ici 2022. Une aberration pour le décuple champion du monde de judo, deux fois médaillé d'or aux JO.

"Il ne faut pas oublier que l'on a fait des promesses. Normalement on est censé mettre de l'argent pour former les jeunes. Si on retire ces cadres qui m'ont formé, moi Teddy Riner, qu'est-ce que je deviens moi ? Mon professeur, mon entraîneur actuel c'est un cadre d'État, donc je me retrouverais sans entraîneur, sachant que je vais aller en 2020 et en 2024", explique Teddy Riner.

"Je reste persuadé qu'il faut injecter de l'argent, au lieu d'en retirer. On va rater les Jeux. Alors c'est sûr, ça sera une belle fête (...) mais il faut voir le côté sportif. Parce que plus on attend, plus on prend du retard", alerte le judoka.