publié le 04/09/2018 à 16:57

Pour justifier sa démission du ministère des Sports, Laura Flessel invoquait "des raisons personnelles". Pourtant, l'ancienne championne olympique d'escrime "a décidé de partir pour des raisons liées à sa situation fiscale", a indiqué une source proche du dossier, ce mardi 4 septembre, quelques heures après l'annonce de la démission de la ministre.



"Elle n'a fait aucune erreur. Ce n'est pas la cause de son départ", a de son côté affirmé l'entourage de l'ex-ministre, précisant que le litige concerne "sa société de droits à l'image dont son mari était gérant". Selon Mediapart, le fisc a récemment saisi la Commission des infractions fiscales (CIF) après avoir découvert des manquements déclaratifs de la ministre concernant cette société exploitant le droit à l'image de l'ancienne championne.



Cette société, Flessel and co, a fait l'objet d'une "dissolution anticipée" le 30 septembre 2017. D'après le procès verbal de dissolution, Laura Flessel y apparaissait propriétaire de 875 parts sur 1000, son mari, Denis Colovic, de 125 parts. Sollicitée, l'administration fiscale a répondu que, "soumise au secret professionnel et fiscal, (elle ne pouvait pas) s'exprimer sur des dossiers particuliers ou en cours sans contrevenir à la loi".



Plut tôt dans la matinée, la ministre des Sports remettait sa démission à Emmanuel Macron. Un deuxième départ, une semaine après celui de Nicolas Hulot, qui sera lui remplacé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Côté Sports, ce sera donc Roxana Maracineanu, médaillée d'argent aux JO de Sydney et conseillère régionale, qui reprendra le flambeau laissé par Laura Flessel.