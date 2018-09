publié le 04/09/2018 à 13:41

Le poste n'est pas resté vacant très longtemps. Roxana Maracineanu a été nommée ministre des Sports, ce mardi 4 septembre, à la suite de la démission de Laura Flessel quelques heures plus tôt. Celle-ci avait annoncé son départ du gouvernement pour des raisons personnelles.



Sa remplaçante est une ancienne nageuse française, originaire de Roumanie, ayant récolté de nombreuses médailles. Elle cumule les titres de vice-championne olympique lors des JO de Sydney en 2000, première Française championne du monde de natation sur 200 mètres et championne européenne. Depuis sa retraite sportive, elle a occupé plusieurs postes de consultantes à la radio et à la télévision.

Roxana Maracineanu est particulièrement engagée sur la question de l'apprentissage de la natation. En 2009, elle a monté l'association "Educateam" pour aider les parents à lutter contre l'aquaphobie de leurs enfants. Elle a également animé de nombreux ateliers de natation aux plus petits. Cet été, face à la recrudescence de noyades, elle a notamment critiqué la qualité de l'enseignement dans les piscines dans une interview au Parisien.

