publié le 06/10/2018 à 10:58

Les athlètes français vont-ils devoir payer des primes en cas de victoires aux Jeux olympiques ? La question est sur la table et inquiète Martin Fourcade, quintuple champion olympique. Tous les médaillés tricolores des derniers JO d'hiver à PyeongChang ont en effet reçu une lettre du Trésor Public les avertissant que les primes étaient imposables, contrairement au Jeux olympique d'été de 2016.



Des primes qui grimpent à 50.000 euros en cas d'or, 20.000 euros en cas d'argent et 13.000 euros en cas de bronze. Pour le biathlète français, il n'y a "aucune raison que les sportifs d'hiver soient imposés et ceux d'été ne le soient pas". "Je ne suis pas là pour juger si elles doivent être imposées ou pas (...) Je suis là pour évoquer un contexte qui fait qu'on nous a promis que ces primes seraient défiscalisées et elles ne le sont pas", explique d'emblée Martin Fourcade, invité de RTL ce samedi 6 octobre.

Après avoir contacté l’ancienne ministre des Sports Laura Flessel, le célèbre biathlète a envoyé une nouvelle lettre à Roxana Maracineanu, nouvellement nommée ministre lors du précédent remaniement. "Elle s’est saisie du dossier à bras-le-corps. Le nouveau ministère des Sports est en train de travailler dessus", poursuit-il.