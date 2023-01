37% des Françaises déclarent pratiquer une activité sportive chaque semaine contre 46% des hommes et 45% chaque mois contre 55% (32% des sondés n'en pratiquent jamais). Le déficit de pratique sportive chez les femmes s’explique notamment par des renoncements pour des raisons financières (45% contre 33% des hommes) ou liés à des contraintes domestiques (36% contre 26% des hommes).

Par ailleurs, si les hommes jugent majoritairement que la prise de conscience du sexisme dans le sport féminin est suffisante (58%), 54% des femmes pensent que cela ne va pas encore assez loin. Enfin, Laure Manaudou (47%), Florence Arthaud (39%) et Marie José Pérec (38%) sont les sportives françaises qui représentent le mieux le sport féminin pour le grand public, devant Amélie Mauresmo (34%), Jeannie Longo (33%) et Laura Flessel (27%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

Pratique du sport : 36% des Françaises y ont déjà renoncé en raison de contraintes domestiques Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info