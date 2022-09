DOCUMENT RTL - "Arrêtez de complexer les plus de 60 ans", demande Jeannie Longo

Inusable, increvable, inoxydable. À bientôt 64 ans (elle les fêtera le 31 octobre prochain), Jeannie Longo a décroché deux nouveaux titres le week-end dernier en Italie, aux championnats du monde de cyclisme de Trente qui ont sacré les meilleurs coureurs vétérans.

La légende française compte donc maintenant au total 23 titres mondiaux à son actif (13 en élite et 10 chez les vétérans amateurs). Elle a reçu RTL dans son chalet de Saint-Martin-le-Vinou (Isère), au-dessus de Grenoble et a raconté sa victoire dans la course en ligne, où elle a réussi à lâcher sa concurrente la plus coriace.

"Une Néo-Zélandaise s'accrochait ferme dans ma roue. J'ai mis une ou deux attaques et j'ai réussi à la sortir de ma roue pour gagner la course. Il y a quand même l'hymne national, on monte sur le podium, on nous remet un maillot, une médaille, ça me rappelle des bons moments".

C'est une question d'honneur Jeannie Longo

"Je n'ai plus autant la boule comme on dit, le stress avant les compétitions, confie aussi Jeannie Longo. Mais malgré tout, je me suis aperçue que je me disais qu'il ne fallait pas que je fasse 2e, parce que là ça m'embêterait vraiment. C'est une question d'honneur, c'est de la fierté", explique-t-elle en riant avant de lancer un message, très sérieuse : "Arrêtez de complexer les plus de 60 ans !"

