Laure Manaudou et Philippe Lucas : pourquoi "le duo" s'est-il séparé ?

Nous sommes le 15 Août 2004 à Athènes. Cela fait 52 ans que la natation française attend une médaille d’or. Cette année, tous les Français y croient. Et leurs espoirs résident en une gamine de 17 ans seulement : Laure Manaudou.

Rien n'arrête la nageuse prodige. L’année dernière, elle a décroché 4 titres nationaux sur 400 et 800 m nage libre, sur 50 et 100 m dos. Elle a également brillé aux championnats d’Europe à Madrid, raflant trois médailles d’or, sur le 400 m nage libre, le 100 mètres dos et le relais 4 x 100 mètres 4 nages. À Athènes, elle arrive gonflée à bloc : elle remporte la médaille d'or et bat au passage le record d'Europe établi 15 ans auparavant par l’Allemande Anke Mohring.

À Melun, elle a passé tellement d’heures à s’entraîner, sous les encouragements et les remontrances de son entraîneur Philippe Lucas, gros biscotos cheveux peroxydés. "C'est un duo magique Laure Manaudou et Philippe Lucas", résume Isabelle Langé, journaliste au service des sports de RTL, spécialiste natation, au micro de Jour J. "Elle était déterminée (...) à 14 ans et demi, elle avait décidé de venir s'entraîner à 500 km de chez elle, donc c'était déjà quelque chose qui était fort", détaille Philippe Lucas joint par RTL.

Je la considérais comme ma fille Philippe Lucas

"Je n'ai jamais eu de problèmes avec elle. Après, c'était vraiment une fille qui voulait réussir, c'est une grande compétitrice qui changeait de comportement une semaine avant une compétition, elle devenait une lionne. Elle était là pour gagner", poursuit Philippe Lucas au micro de Jour J. "Je la considérais comme ma fille (...) même aujourd'hui c'est quelqu'un que j'adore. Si elle me demandait quelque chose ou si elle avait des problèmes je serais là pour elle, parce qu'elle est plus qu'une athlète que j'ai dirigée. C'est beaucoup plus que ça", conclut-il.

Comment le duo s'est-il séparé ?

Mais, que s’est-il passé pour que le divorce entre Laure Manaudou et Philippe Lucas soit consommé le 6 mai 2007 ? "Elle était la meilleure du monde à ce moment-là. Elle a voulu s'affranchir, elle avait envie de vivre pour elle et plus pour les autres et elle a suivi son cœur surtout", répond Isabelle Langé. "Philippe Lucas en a fait les frais. Je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas vu qu'elle était devenue une femme, qu'elle n'était plus une ado, qu'on ne pouvait plus lui parler de la même façon et qu'il y avait d'autres subtilités à trouver à ce moment-là (...) Et puis encore une fois, elle s'est laissée dicter par son cœur", poursuit-elle.

En effet, Laure Manaudou est amoureuse de Luca Marin, qui s'entraîne en Italie. Mais, elle ne peut s'entraîner à Vérone comme lui et se retrouve à Turin avec Paolo Pinceau comme entraîneur. "L'histoire d'amour, elle la vit finalement à distance (...) ça se passe très très mal avec Paolo Pinceau et ça se finit très très rapidement d'ailleurs", elle est licenciée du club de Turin.

Manadou et Lucas se "séparent" pendant 7 ans puis se retrouvent après ce divorce très médiatique en 2015. Ils commentent alors les championnats du monde de natation en Russie. "Être intervenant sur une autre chaîne je l'ai fait pour elle, parce que ça me faisait chi** (...) et puis on s'est retrouvés, c'était une deuxième rencontre, c'était sympa. On avait fait pas mal de pubs ensemble avant pour le tournage donc c'était très très sympa", décrit Philippe Lucas.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.