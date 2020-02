publié le 01/02/2020 à 11:30

À 29 ans, que ce soit sur les terrains sportif ou professionnel Lauren Perret n'est pas du genre à se laisser intimider. Sa passion c'est le football et ce n'est pas prêt de changer. "Mon frère a toujours joué au foot petit, et je l'ai suivi sur le terrain. J'ai été bénévole dans des clubs, je suis arrivée au Clermont foot en stadier, puis j'ai continué la passion du foot", raconte-t-elle au micro de RTL.

Cela fait maintenant sept saisons que Lauren Perret est également arbitre de niveau régional. Le week-end, elle côtoie sans complexe des joueurs et des joueuses. Depuis un peu plus d'un mois elle est même devenue directrice générale d'une structure de foot en salle avec quatre salariés. Et pour dribbler sans difficultés entre toutes ces activités, majoritairement encore masculines, Lauren a sa technique : "Du caractère et de la bonne humeur !"

Elle reconnaît cependant que tout n'est pas toujours facile. "Quand on a des clients masculins en face de soi on a toujours ce problème de niveau d'égalité, et aujourd'hui les femmes recherchent beaucoup l'égalité dans ce milieu. Je pense que petit à petit on va y arriver, vraiment". Dès à présent Lauren veut attirer des équipes de filles dans son complexe de foot en salle car aujourd'hui, 95% des joueurs sont des hommes. Une bonne façon d'ouvrir le foot au plus grand nombre et de développer son chiffre d'affaires.