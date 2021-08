JO : "C'est en voyant Laura Flessel que j'ai voulu faire de l'escrime", confie Enzo Lefort sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur tous les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter sur les épreuves du lendemain.

Invités de l'émission du mardi 3 août, les escrimeurs Enzo Lefort, Maxime Pauty et Julien Mertine, sacrés champions olympiques de fleuret par équipe avec et Erwann Le Pechoux, dimanche 2 août. Déjà de retour en France, ils reviennent sur cette journée en or qu'ils n'ont toujours pas vraiment réalise, mais aussi sur leurs parcours jusqu'à cette finale de rêve face à la Russie remportée 45-28.