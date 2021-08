Paris 2024 : Steven Da Costa "espère" que Tony Estanguet intégrera le karaté

Champion du monde, champion d'Europe et désormais champion olympique. Le karatéka Steven Da Costa fait partie des 10 médaillés d'or parmi la délégation française. Invité au micro de RTL, le Français confie son envie de victoire et revient sur la non tenue de sa discipline à Paris en 2024.

Avant d'aller aux JO, Steven Da Costa annonçait déjà : "ce sera l'or ou rien". Objectif réussi donc pour le champion olympique. "Si on prend des objectifs au rabais, on ne peut pas faire de grandes choses. Moi j'y allais que pour ça. Que ce soit les Jeux ou pas, n'importe quelle compétition j'y vais pour gagner", assure le karatéka.

Le karaté ne sera malheureusement pas au programme des JO de Paris en 2024. "Je ne comprends pas, personne ne comprend ce choix", admet Steven Da Costa, pas-même Tony Estanguet, le patron des JO de Paris, dit-il. Pour le karatéka, "les excuses ne sont pas très fondées, on commence à dévier des valeurs de l'olympisme, on commence à parler d'audience, d'argent", confie-t-il, assurant que les valeurs du sport n'étaient plus là.

Le karaté est une discipline qui va être remplacée par d'autres sports qui font leur apparition comme le breakdance et l'escalade. "Des sports qui méritent aussi leur place" selon Steven Da Costa. "Nous on ne se bat pas pour les remplacer, on se bat pour être rajouté en 5e sport", affirme le champion olympique, pour qui le karaté ne prend pas de place. "J'espère" que Tony Estanguet changera d'avis, conclut-il.