Jeux Olympiques : Steven Da Costa, le karatéka qui s'entraînait sur son ours petit

Du 24 juillet au dimanche 8 août, la Table à Langé vous propose de plonger dans l'enfance d'un des membres de l'équipe de France olympique à travers le regard de l'un de ses parents, images à l'appui. Lundi 2 août août, Dominique Da Costa revient avec tendresse sur la naissance et le parcours de son fils Steven, champion du monde 2018 de karaté dans la catégorie des 67 kg.

Ou plutôt de ses fils, car le Français en quête d'or à Tokyo a un frère jumeau, Jessie, lui aussi karatéka. "Steven pesait 2,6 kg, Jessie 2,4, annonce la maman. Jessie était plus menu et Steven c'était une boule. D'ailleurs, je l'appelle souvent 'la boule', alors que maintenant il ne l'est plus du tout". "C'était un bébé sage, se souvient aussi Mme Da Costa... Mais quand il a commencé à marcher c'était différent", sourit-elle.

Le karaté arrive dans la vie des petits garçons à l'âge de 4 ans et devient vite une affaire de famille, sous l'impulsion de Logan, le frère aîné de 28 ans. Dominique se souvient ainsi que Steven "s'entraînait à faire sur son ours". Faisait-il par ailleurs des bêtises ? "Disons qu'il était gourmand, donc il était tout le temps parti chercher des bonbons. Il se cachait, il se mettait sous la table pour manger du chocolat", s'amuse Dominique.

Logan Da Costa avec ses petits frères Steven et Jessie, des jumeaux de 2,6 kg et 2,4 kg à la naissance Crédit : Famille Da Costa pour RTL

