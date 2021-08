Paris 2024 : "Notre système doit se tourner vers la réussite sportive", selon Tony Estanguet

"Il faut trouver des solutions pour que les athlètes galèrent moins". Tony Estanguet, patron de Paris 2024, fait le bilan de ces JO de Tokyo, lors desquels les athlètes français ont rapporté 33 médailles. Un chiffre plus faible qu'à Rio et qui ne correspond pas à l'objectif que s'était fixé la France : obtenir au moins 40 médailles.

Pour Estanguet, cette contre-performance de la France peut être résolue si les moyens étaient mis "au service de la performance des athlètes. Il faut trouver des solutions pour que les athlètes galèrent moins pour gérer leurs études et gérer leur préparation. On est encore dans un système où tout n'est pas toujours facile dans la préparation des athlètes de haut niveau", admet le triple champion olympique.

Pour lui, beaucoup d'athlètes essaient de combiner les études à côté du sport. Sachant que cette fois-ci, les sportifs auront une année de moins pour se préparer pour Paris 2024, "collectivement il faut trouver des solutions pour mieux accompagner ces athlètes car ils font leur maximum. C'est aussi au système de mieux s'organiser", assure Tony Estanguet.

D'un côté, on adore la sport et de l'autre, on ne se donne pas les moyens de réussir Tony Estanguet

L'ancien kayakiste reste convaincu que les politiques entendent le message. "Je crois que tout le monde a été marqué par tout ce que ces athlètes peuvent apporter en termes d'émotion. On a tous envie de se tourner vers un horizon positif en 2024. Le pays a rendez-vous avec son histoire", plaide-t-il.

Selon lui, la France est un pays qui aime le sport mais qui demeure assez contradictoire. "D'un côté on a les meilleures audiences, on adore le sport et de l'autre, on ne se donne pas les moyens de réussir. Ça, il faut trouver le moyen de le corriger dans les trois prochaines années", conclut-il.