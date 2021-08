Jeux Olympiques : à quoi ressemblera Paris 2024 ?

"Plus vite, plus haut, plus fort, ensembles". La vasque olympique qui éclaire Tokyo depuis le 28 juillet, s'est éteinte ce dimanche 8 août. La capitale nippone cède sa place d'organisateur des Jeux Olympiques à Paris pour 2024.

Symboliquement, Anne Hidalgo, maire de Paris, a reçu le drapeau olympique des mains du président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, lors de la cérémonie de clôture des Jeux. Après quoi, une brève présentation sous forme de vidéo de la future compétition a eu lieu. Dans un premier temps, on y voit les grands monuments parisiens où se dérouleront les épreuves en 2024.

À tour de rôle, des images du Grand Palais, de la Seine, de l'Opéra et de la Tour Eiffel se sont enchaînées. Ce dernier édifice devait par ailleurs arborer un drapeau géant aux couleurs de Paris 2024 ce dimanche, mais les conditions météorologiques ne l'ont pas permis. Cette présentation s'est conclue sur l'un des lieux phares des JO 2024, la place du Trocadéro où se trouvaient certains médaillés français comme Teddy Riner ou Kevin Mayer.

Depuis la Tour Eiffel, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a prononcé les mots suivants : "Plus vite, plus haut, plus fort, ensembles". Au même moment, des breakdancers, une nouvelle discipline olympique instaurée à Paris 2024, se sont produits au Trocadéro alors que l'Armée de l'air débutait son défilé dans le ciel de la capitale.