Tennis : que reproche Henri Leconte à la jeune génération de joueurs et joueuses ?

RÉCIT - Coupe Davis : le jour du sacre de Noah, Leconte et Forget

Le 1er décembre 1991, l'équipe de France de Yannick Noah, Henri Leconte et Guy Forget remporte la Coupe Davis. En finale, ils ont battu les américains, tenant du titre, et leur star mondiale : Andre Agassi.

9 ans après, les tricolores tiennent leur revanche sur leur finale de Coupe Davis perdue en 1984 face aux Américains ! Alors ils peuvent danser, et pousser leur capitaine et chanteur Yannick Noah, à chanter son tube, Saga Africa, en plein milieu du court, faisant participer le stade tout entier.

30 ans plus tard, Henri Leconte reproche à la jeune génération de moins travailler sur les courts de tennis que ce qu'il travaillait à l'époque. "C'est un tennis qui a beaucoup évolué. Ce n'est plus du tout la même chose, on ne peut pas comparer les générations", démarre Henri Leconte au micro de Jour J.

"C'est un tennis qui, aujourd'hui, est devenu de plus en plus professionnel. Lorsqu'on voit les joueurs de très très haut niveau, ils sont réglés comme du papier à musique à une minute près", poursuit le sportif. "Après, ce n'est pas le reproche. Après je trouve que pour aller chercher les places de 10e, de 5e joueur du monde, il faut faire des choix. Après ce n'est pas à moi de leur dire, c'est eux qui doivent simplement dire : 'Ce que je veux, ce que j'aimerai faire, ou pas'."

"Je pense qu'aujourd'hui ce qui est compliqué c'est que si on rate le train, il part déjà. Le train ce n'est pas un Corail, c'est un TGV et quand tu ne l'as pas pris, après, c'est trop tard", conclut Henri Leconte.

