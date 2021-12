Affaire Peng Shuai : la joueuse nie désormais avoir été agressée par un homme politique

Des nouvelles de Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise qui s'était volatilisée après avoir accusé un ancien vice-Premier ministre de viol. Près de deux mois plus tard elle réfute désormais toute agression.

La scène se passe à l'aéroport de Shanghai, où la joueuse est venue assister à une compétition sportive. Une journaliste de Singapour l'interpelle et la filme. Peng Shuai commence d'abord par répéter à plusieurs reprises qu'elle ne comprend pas les questions et qu'elle entend mal.

Puis, elle explique qu'elle était chez elle tout ce temps, pas surveillée, libre de ces mouvements. Elle revient aussi sur les accusations qu'elle a portées à l'encontre de l'ancien vice-premier ministre chinois.

"Je n'ai jamais dit ou écrit que j'avais été agressée sexuellement. Je veux que ce soit tout à fait clair. Je crois qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations concernant ce qu'il s'est passé. Et toutes ces interprétations sont fausses" déclare Peng Shuai.

Elle assure ensuite qu'elle est libre de ces mouvements même si elle ne veut pas expliquer comment elle est venue à Shanghai et ce qu'elle fait de ses journées à Pékin. C'est pourquoi le circuit de tennis professionnel reste inquiet quant à sa situation. Et s'interroge sur son libre-arbitre et les menaces éventuelles qui planent sur elle.