La rébellion de Mack Horton passe mal aux Championnats du monde 2019 de natation en Corée du Sud. Le nageur australien a reçu un avertissement de la fédération internationale pour avoir refusé de monter sur podium du 400 mètres dimanche 21 juillet, alors qu'il venait de décrocher la médaille d'argent. Mack Horton, ne voulait pas s'afficher aux côtés du vainqueur.

Et pour cause, le Chinois Sun Yang, champion olympique et dix fois champion du monde, n'a pas bonne presse dans les bassins. Lors d'un contrôle antidopage en septembre 2018, il a détruit à coup de marteau un échantillon de sang. Non sanctionné par la Fédération internationale de natation (FIN) pour vice de forme, il doit être entendu à la rentrée par le Tribunal arbitral du sport, car l'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel.

Une audience qui pourrait mettre un thème à sa carrière pour récidive, car Sun Yang a déjà été suspendu trois mois en 2014 pour dopage. En 2016, aux Jeux olympiques de Rio, Camille Lacourt a lâché : "Sun Yang, il pisse violet. J'ai l'impression de voir de l'athlétisme avec deux ou trois dopés dans chaque finale. J'espère que la FIN va vite réagir et arrêter ce massacre parce que ça devient triste."

En refusant de monter sur le podium dimanche 21 juillet, Mack Horton a eu un geste très courageux, salué par quasiment tous les nageurs mondiaux présents en Corée. L'Australien a été applaudie à son arrivée au restaurant des athlètes. Le Français Jérémy Stravius y voit un déclic. Mais visiblement, il y a encore du chemin à parcourir, sinon la FIN ne lui aurait pas adressé un avertissement, sans parler des médias chinois qui le dénigrent.

#Natation Image forte ! Le nageur australien Mack Horton refuse de monter sur le podium aux côtés du Chinois Sun Yang vainqueur du 400 m. Ce dernier est notamment accusé de s'être soustrait à un contrôle anti-dopage #FINAGwangju2019 #Gwangju2019 pic.twitter.com/REUmGe0mxd — France tv sport (@francetvsport) 21 juillet 2019