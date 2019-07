publié le 21/07/2019 à 19:15

En marge des championnats du monde 2019 de natation, qui se déroulent en Corée du Sud, à Gwangju, du 12 au 28 juillet, Esther Baron était l'invitée de l'émission "RTL en directe de L'Équipe", dimanche 22 juillet. L'ancienne nageuse, championne d'Europe du 200 m dos en 2006 à Budapest, est désormais âgée de 32 ans et s'est lancée dans un projet : "j'ai trouvé une alternative au tout plastique au bord des bassins".

Baptisé Najjes, ce projet a pour but de développer les flotteurs en liège, planches et pull-buoy. Il est déjà possible d'en acheter via des dons sur le site de la campagne de financement participatif, qui a déjà récolté plus de 7.500 euros sur les 10.000 espérés. "Je pense que c'est d'actualité et que tous ensemble on peut y arriver", lance l'ancienne partenaire d'entraînement de Laure Manaudou.

Il est aussi possible de s'offrir pour la bonne cause un débardeur type "Philippe Lucas", l'emblématique entraîneur. Voici le lien pour participer à ce projet : https://fr.ulule.com/najjes/.