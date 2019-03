publié le 17/03/2019 à 05:55

Chez les sportifs, les plus grands titres peuvent parfois se jouer à des détails. Camille Lacourt, qui est monté sur la plus haute marche du podium lors des championnats du monde de natation, a toujours échoué dans sa quête de médailles olympiques.



Aujourd'hui retraité, le nageur français a décidé de revenir sur ces rendez-vous manqués dans son livre, Cinquante Nuances de bleu. En fond ? Sa relation avec Valérie Bègue, l'ancienne Miss France. "Aux Jeux de Londres, en 2012, je n'avais pas été champion olympique parce que j'étais trop amoureux de ma femme. Aux Jeux olympiques de Rio, en 2016, je ne monterai pas non plus sur le podium parce que cette femme ne m'aimait plus et que je l'aimais encore", écrit-il.

Invité sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, Camille Lacourt évoque "les aléas de la vie". "Ce n'est pas l'excuse, il y a d'innombrables choses. Mais ça a été deux facteurs très forts, surtout en 2016. J'ai connu la dépression avec la séparation et le sport m'a fait récupérer un peu plus vite", a-t-il expliqué face à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.

La situation était pourtant bien différente en 2012, lors des Jeux olympiques de Londres. Opposée même. "J'étais très très heureux dans ma vie", a-t-il assuré alors qu'il attendait son premier enfant. Et de conclure : "Je pense que ce n'est pas une excuse d'être amoureux. J'ai gagné d'autres titres en étant amoureux d'elle et de très beaux, mais 2016, la rupture a été très difficile".