Natation : pourquoi Léon Marchand est un phénomène

Le jeune Français Léon Marchand s’est imposé jeudi 27 juillet en décrochant la médaille d’or du 200 mètres, 4 nages, aux Mondiaux de natation, à Fukuoka. Devant les deux Anglais Duncan Scott et Tom Deam, le nageur tricolore a su faire la différence avec son passage en brasse.

C'est au micro d'Isabelle Langé que le quadruple champion du monde de natation, Jéremie Stravius, s'est confié sur les points forts de son partenaire, Léon Marchand. "C'est du travail de longue haleine de tous les jours ! Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du pif, ce n'est pas du feeling. Il sait déjà très bien combien d’ondulations il va faire sur les 4 longueurs", explique-t-il.

"C’est un nageur archi complet ! Alignez-le sur n’importe quelle course, il fera des merveilles", lance la journaliste Isabelle Langée. "Là où il a particulièrement progressé, c’est sur les parties techniques et notamment les fameuses coulées à chaque virage qui sont un régal pour nos yeux", a-t-elle ajouté.

"Il arrive à prendre la bonne profondeur."

Pour Jérémie Stravius, l'expert en-là matière, une bonne coulée c'est : "anticiper déjà, avant le virage, combien d’ondulation à faire, et puis trouver la bonne profondeur, le bon angle. On voit que Léon le maîtrise parfaitement, parce qu’il arrive à prendre la bonne profondeur, à remonter depuis le 15 mètres", explique-t-il.



Une performance impressionnante, qui le place en troisième position du meilleur performeur de tous les temps derrière Ryan Lochte et Michael Phelps, rien que ça. Médaillé d’or sur le 400 mètres 4 nages ; sur le 200 mètres papillon et sur le 200 mètres 4 nages, en 1 min 54 sec 82/100, le champion de 21 ans a obtenu le meilleur chrono européen. S’il n’a pas battu le record du monde, il a tout de même amélioré son propre record. Il est devenu le Français le plus titré de l’histoire devant Camille Lacourt (4 titres et 2 médailles d'argent), avec cinq titres mondiaux au global, dont deux titres raflés à Budapest en 2022.

Vers une médaille olympique

Trois titres, en trois jours de compétitions, le jeune Français fait pour l’instant un sans-faute en individuel. Il enchaînera ensuite sur les relais, 4x200 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nages, vendredi 28 juillet. Jéremie Stravius qui a souvent été dans la peau de Léon Marchand, avoue que ces dernières victoires motivent les troupes, "bien sûr, en plus ça nous donne de la force, ça nous motive vraiment pour derrière finir le 500".

C’est désormais confirmé : Léon Marchand a annoncé la couleur pour les Jeux olympiques. Le licencié des Dauphins du Toec à Toulouse ambitionne de décrocher une future médaille olympique.