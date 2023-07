Mondiaux de natation : à un an des Jeux, Léon Marchand s'offre le titre et le record du monde du 400m 4 nages

À Fukuofa (Japon), le Français Léon Marchand a décroché le sacre mondial sur 400m 4 nages ce dimanche 23 juillet. Avec un chrono de 4'02''50 lors de la finale, le nageur tricolore a explosé le record du monde de la distance, effaçant des tablettes la légende américaine Michael Phelps.

Le Toulousain de 21 ans s'est offert, ce dimanche, le troisième titre mondial de sa carrière. En 2022, Léon Marchand avait déjà décroché la médaille d'or du 400m 4 nages lors des championnats du monde, organisés à Budapest.

L'Américain Carson Foster et le Japonais Daiya Seto complètent le podium, respectivement deuxième et troisième de la course. Le Français partira également favori du 200m 4 nages. À un an des Jeux olympiques de Paris, Léon Marchand se positionne comme l'un des sportifs les plus attendus du côté de la délégation française.

"C'est excellent, je m'entraîne tous les jours pour ça", a assuré le champion du monde français à l'issue de sa course. "Là, je pète mon temps de deux secondes, je fais le record donc c'est génial", a également déclaré Léon Marchand.



