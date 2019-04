Monte-Carlo : le programme de mercredi 17 avril avec Nadal, Simon et Herbert

publié le 16/04/2019 à 18:14

Où en est Rafael Nadal ? Sera-t-il une nouvelle fois le roi de la terre battue en 2019 ? Premiers éléments de réponse mercredi 17 avril avec l'entrée en lice de l'Espagnol à Monte-Carlo, à moins de six semaines du début de Roland-Garros (26 mai-9 juin).



De retour sur les courts après plus d'un mois d'absence en raison de soucis aux genoux, le tenant du titre espagnol, numéro 2 mondial, se frotte à son compatriote Roberto Bautista Agut (22e). Ce match sera le troisième de la journée (qui débute à 11h) sur le court central Rainier III.

Du côté des Français, ils sont encore deux en course au 2e tour, Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert. Le premier est opposé au fantasque italien Fabio Fognini, le second au Japonais Kei Nishikori. Jo-Wilfried Tsonga, Adrian Mannarino et Lucas Pouille sont déjà éliminés.

Monte-Carlo : le programme de mercredi 17 avril

Court Rainier III (à partir de 11h) :

Kei Nishikori (JAP/N.5) - Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Felix Auger-Aliassime (CAN) - Alexander Zverev (GER/N.3)

Roberto Bautista Agut (ESP) - Rafael Nadal (ESP/N.1)

Dominic Thiem (AUT/N.4) - Martin Klizan (SVK)



Court des Princes (à partir de 11h) :Mikhail Kukushkin ( KAZ) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6)



Fabio Fognini (ITA/N.13) - Gilles Simon (FRA)

Jan-Lennard Struff (GER) - Grigor Dimitrov (BUL)

Dusan Lajovic (SRB) - David Goffin (BEL/N.16)



Court 2 (à partir de 11h) :

Daniil Medvedev (RUS/N.10) - Radu Albot (MDA)

Marton Fucsovics (HUN) - Cameron Norrie (GBR)