Cordoba, Buenos Aires, Rio de Janeiro et Sao Paulo : avec quatre tournois ATP 250 disputés sur la surface orangée en février, la saison sur terre battue a déjà commencé. Mais avec l'arrivée du printemps, elle va occuper la quasi-totalité du calendrier des joueurs et des joueuses du circuit professionnel.



Chez les messieurs, les choses sérieuses comment à partir du lundi 15 avril, à Monte-Carlo, sur le court central probablement le plus beau du monde, avec vue sur la mer. Ce tournoi fait partie des neuf Masters 1000 d'une saison, les plus prisés après les Grands Chelems.

Il y en aura un autre à Madrid du lundi 6 au dimanche 12 mai, puis à Rome du lundi 13 au dimanche 19 mai, une semaine avant les premiers échanges à Roland-Garros (dimanche 26 mai-dimanche 9 juin).

Federer de retour sur la surface à Madrid et Paris

Houston et Marrakech sont au programme avant Monte-Carlo, Barcelone, Budapest, Munich et Estoril avant Madrid et Rome, Lyon et Genève avant Roland. Ensuite, les courts se teinteront de vert avec en apogée Wimbledon sur le gazon londonien du lundi 1er au dimanche 14 juillet.



L'an passé, l'Espagnol Rafael Nadal n'avait, comme souvent, laissé que des miettes à la concurrence (victoires à Monte-Carlo, Barcelone, Rome et Paris, défaite en quarts contre l'Autrichien Dominic Thiem à Madrid). Sera-t-il remis d'une blessure au genou droit pour défendre ses titres et remporter un 12e Roland-Garros ?



Deux autres interrogations pimentent l'arrivée de cette période. Le Serbe Novak Djokovic va-t-il retrouver son niveau de jeu après une tournée américaine décevante (élimination au 3e tour à Indian Wells, en 8es à Miami) ? Comment se comportera le Suisse Roger Federer à Madrid et Paris, où il est engagé, après près de trois ans d'absence sur la surface ?