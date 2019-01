publié le 11/01/2019 à 11:50

Clap de fin, dans la tristesse et la douleur, pour Andy Murray. Même si c'est à Wimbledon qu'il voudrait "arrêter de jouer", l'Écossais de 31 ans a annoncé, en larmes, sa très probable fin de carrière pour 2019. "Il est possible que l'Open d'Australie soit mon dernier tournoi", a même ajouté l'actuel 230e joueur mondial, qui fut numéro 1 de novembre 2016 à août 2017.



Professionnel depuis 2005, le grand (1,91 m) droitier s'est rendu à l'évidence un an après son opération de la hanche droite. "Je peux jouer avec des limitations. Mais avoir les limitations et la douleur ne me permet pas de prendre du plaisir en compétition ou à l'entraînement", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Melbourne, avant le début de l'Open d'Australie (14-27 janvier)."J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour essayer que ma hanche aille mieux et ça n'a pas beaucoup aidé"

La douleur est vraiment trop forte Andy Murray Partager la citation





"Wimbledon est l'endroit où j'aimerais arrêter de jouer, mais je ne suis pas certain que je pourrai le faire", a-t-il poursuivi. Lors de cet Open d'Australie 2019, le vainqueur de trois tournois du Grand Chelem (deux Wimbledon et un US Open) doit affronter l'Espagnol Roberto Bautista Agut au 1er tour, sans trop d'illusions: "Je vais jouer. Je peux toujours jouer à un certain niveau, pas à un niveau auquel je suis heureux de jouer. La douleur est vraiment trop forte, jouer comme ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer".

S'il n'écarte par l'idée d'une autre opération à sa hanche récalcitrante, il y pense davantage en vue de sa qualité de vie de retraité que raquette à la main. "C'est quelque chose que j'envisage maintenant très sérieusement". Éliminé dès le 2e tour du tournoi de Brisbane la semaine dernière, Murray a abandonné lors d'un match d'entraînement avec Novak Djokovic jeudi après moins d'une heure de jeu.