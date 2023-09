MMA : comment Jordan Zebo a perdu 8 kg en 24h pour son combat contre Cédric Doumbé

C'est un mélange d'arts martiaux dont les combats rassemblent de plus en plus de spectateurs. Samedi 30 septembre, se tient un duel entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé, surnommé "la grande gueule du MMA". Pour ce combat, le premier athlète a perdu près de 8 kg en seulement 24 heures.

Cette méthode consiste à perdre le maximum de kilos quelques jours avant le combat. Cette discipline sert à correspondre à la catégorie de poids à la pesée officielle. "Généralement on se déshydrate. On va donc évacuer l'eau de notre corps et nos cellules", explique le Français Xavier Foupa Pokam, champion de MMA. "On va faire beaucoup d'exercices répétitifs afin d'obliger notre corps à transpirer." Côté alimentation, légumes et viandes maigres sont privilégiés.

"Il faut que tout soit progressif et contrôlé", précise le champion. L'objectif est ensuite de reprendre rapidement les kilos perdus pour tenter d'être plus lourd que son adversaire.

Une pratique réservée au MMA ?

Toutefois, cette pratique peut être dangereuse : "Parfois, on va s'aider de médicaments diurétiques. Ça va entraîner des complications comme des insuffisances rénales ou de l'hypertension", alerte Roger Rua, médecin du sport. Il rappelle que cela peut engendrer des séquelles irréversibles dans certains cas. Cette pratique n'est toutefois pas réservée au MMA. Elle est également utilisée depuis de nombreuses années par les champions de boxe et de judo.