Hypertension : les signes qui doivent alerter

C'est une maladie souvent silencieuse. L'hypertension (HTA) touche 30% des adultes en France soit 17 millions de personnes. Pourtant, près d'un tiers d'entre elles l'ignorent.

Ce qui cause l'hypertension, c'est un dysfonctionnement cardiaque. Le cœur a du mal à propulser le sang dans les artères, car celles-ci sont plus épaisses chez ces malades. Ainsi, la pression artérielle augmente et c'est ce qui cause l'hypertension.

Les symptômes sont parfois difficiles à détecter. Cela commence souvent par un essoufflement, des maux de tête au réveil et des petits malaises. C'est d'ailleurs comme cela qu'Alassane, 69 ans, a découvert son hypertension.

"Je faisais des malaises et j'avais des vertiges. Une fois, en conduisant, j'ai perdu connaissance. Après ça, j'ai consulté le médecin. Dans les analyses, ils ont trouvé que je faisais de l'hypertension. Je suis un traitement régulier et je n'ai aucun problème", raconte-t-il.

Pourtant, contrairement à Alassane, seul 1 malade sur 4 contrôle sa tension et prend correctement ses médicaments. Par manque de connaissance de la maladie, mais aussi à cause de la désertification médicale et des difficultés que rencontrent les patients à être suivi régulièrement par un cardiologue.



