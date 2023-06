Mark Zuckerberg et Elon Musk sont deux des milliardaires les plus influents de la planète

Difficile de dire si le combat aura bel et bien lieu un jour. Mais l'hypothèse d'un duel dans une cage de MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg est alimentée quasi quotidiennement depuis que les deux multimilliardaires de la Silicon Valley se sont défiés par réseaux sociaux interposés la semaine dernière sur fond de rivalité économique entre leurs empires du numérique.

Dernier épisode en date : la publication d'images montrant Elon Musk en plein entraînement avec le podcasteur américain Lex Fridman, chercheur en intelligence artificielle et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, un art martial utilisé dans le MMA.

"J'ai fait une séance d'entraînement improvisée avec Elon Musk durant quelques heures hier", a-t-il écrit sur Twitter ce mercredi 28 juin, se disant "impressionné par sa force, sa puissance et son habileté sur les pieds et au sol". "C'est vraiment inspirant de voir Elon et Mark faire des arts martiaux. Mais je pense que le monde se portera mieux s'ils ne s'affrontent pas dans une cage. Cela dit, comme le dit Elon, le résultat le plus divertissant est le plus probable. Je suis là pour eux, quoi qu'il arrive", a-t-il ajouté.



Quelques jours plus tôt, le podcasteur avait déjà diffusé sur YouTube des images d'un en