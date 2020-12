Formule 1 : Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix de la saison

publié le 13/12/2020 à 16:00

C’est Max Verstappen qui a remporté ce dimanche 13 décembre le Grand Prix d’Abu Dhabi, ultime manche de la saison 2020.

Parti en pole position le Néerlandais a fait course en tête pendant 55 tours et a passé le drapeau à damier devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, déjà sacré champion du Monde.

La 71ème édition du championnat du Monde de Formule 1 s’est donc achevée sur ce 17ème et dernier Grand Prix d’une année perturbée par la Covid 19. La saison 2020 qui devait en effet débuter en mars dernier en Australie et qui devait comporter 22 rendez-vous n’a en effet connu sa première course qu’en juillet en Autriche.

C’est le britannique Lewis Hamilton qui termine cet exercice sur un 7ème titre mondial après avoir remporté 11 des 17 courses de la saison. Sept, c’est également le record établi par son écurie Mercedes qui a quatre courses de la fin avait déjà remporté son septième titre consécutif constructeur.

L'année 2020 marquée par l'accident de Romain Grosjean

Le Britannique est également cette année 2020 devenu le recordman du nombre de pole positions (98), du nombre de podiums (164) et du nombre de victoires (95)

En plus de Lewis Hamilton, quatre autres pilotes ont remporté au moins un Grand Prix lors de cette saison 2020 : le Finlandais Valtteri Bottas (2), le Néerlandais Max Verstappen (2), le Mexicain Sergio Perez (1) et le Français Pierre Gasly (1)

L’année 2020 a surtout été marquée par l’incroyable accident du Français Romain Grosjean à Bahrein le 30 novembre. Miraculé après avoir échappé aux flammes, le pilote Haas disputait là son 179ème et certainement son dernier Grand Prix de Formule 1.

Le début de la saison 2021 est prévu le 21 mars en Australie. 23 Grand Prix sont au programme, sous réserve de l’évolution de la pandémie.

Deux Français seront présents pour la prochaine saison : Pierre Gasly chez Alpha Tauri et Esteban Ocon chez Alpine F1 Team, écurie qui accueillera Fernando Alonso, double champion du Monde, de retour sur le paddock de Formule 1.

Enfin Mick Schumacher,21 ans, fera ses grands débuts parmi l’élite dans l’écurie Haas