Marathon de Paris : en plein scandale, Clémence Calvin bat le record de France

publié le 14/04/2019 à 10:54

Cette performance pourrait alimenter encore un peu plus les rumeurs... La Française Clémence Calvin, ciblée par deux enquêtes et accusée de s'être soustraite à un contrôle antidopage au Maroc fin mars, a battu, sur le marathon de Paris, le record de France de la distance.



Alors qu'elle avait été suspendue, le Conseil d'État a levé la suspension de la marathonienne française, qui termine donc quatrième de cette course en 2h23min41sec. Si ce record est homologué, Clémence Calvin effacera donc des tablettes le précédent record de Christelle Daunay établi en 2010 (2h 24min 22sec).

Chez les femmes, la course a été remportée par l'Éthiopienne Gelete Burka en 2h 22min 48sec et chez les hommes par l'Éthiopien Abrha Milaw en 2h 07min 05sec.

