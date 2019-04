publié le 14/04/2019 à 07:05

Paris-Roubaix, ses pavés, sa poussière, sa légende. La reine des classiques cyclistes revient pour une 117e édition, dimanche 14 avril, non pas au départ de la capitale mais de Compiègne, un peu plus au nord. 257 km plus loin, dont 54,5 de secteurs pavés, se trouve le vélodrome, où aucun Français ne s'est imposé depuis 1997 (Frédéric Guesdon).



22 ans plus tard, les meilleurs chances de succession reposent sur Damien Gaudin, Adrien Petit et Arnaud Démare. Les favoris sont le Tchèque Zdenek Stybar, le Norvégien Alexander Kristoff, le Belge Greg Van Avermaet, l'Allemand John Degenkolb, les outsiders les Belges Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven, Oliver Naesen et Wout Van Aert, l'Allemand Nils Politt, les Néerlandais Sebastian Langeveld et Dylan van Baarle.

Et Peter Sagan alors ? Tenant du titre, le Slovaque peine à retrouver son niveau ces dernières semaines. Leurre tactique ? Retard de préparation ? Usure mentale ? À 29 ans, la rock-star du peloton semble traverser une période délicate. Mais le triple champion du monde (2015, 2016, 2017), à l'incroyable habileté sur les pavés, n'est surtout pas à écarter.

Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle, carrefour de l'Arbre

Trouée d'Arenberg, dont les 500 premiers mètres ont été durablement nettoyés pour ôter l'herbe envahissante, Mons-en-Pévèle, carrefour de l'Arbre : le final du parcours fait bien entendu la part belle à ses lieux de légende. Au sortir du carrefour de l'Arbre, à 14,5 kilomètres de l'arrivée, la délivrance est proche.



L'an passé, la course avait été tristement marquée par le décès du Belge Michael Goolaerts, 23 ans. Victime d'un malaise sur le parcours, il est ensuite mort d'un arrêt cardiaque.

Paris-Roubaix 2019 : le parcours Crédit : Laurence SAUBADU, Sébastien CASTERAN / AFP