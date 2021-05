publié le 22/05/2021 à 06:31

C’est le grand jour pour les fans de rugby : la finale de la Coupe d’Europe, ce samedi 22 mai à 17h45, opposera La Rochelle à Toulouse. Un duel qui s'annonce palpitant avec d'un côté le Stade Toulousain, un habitué des grands rendez vous européens qui va tenter d’aller chercher une cinquième étoile, et en face le Stade Rochelais, un novice qui grandit très vite et va disputer sa première finale de Champions Cup.

Ce match semble concerner vraiment toute la Charente-Maritime, tant il y a des drapeaux partout aux balcons. “Il y a huit ans, La Rochelle était une équipe de Pro D2, qui essayait de sauver sa peau de temps en temps. Année après année, ils ont franchi des étapes”, rappelle le maire de la ville, Jean-François Fountaine.

Les fans des Maritimes sont impatients : “Cela va être un régal, il n’y a pas mieux comme finale”, souffle un Rochelais. Le problème, c’est que toutes les retransmissions sont interdites sur le Vieux Port.

Christelle est la patronne du bar La Renommée, le bar des supporters depuis plus de trente ans. De par sa position géographique, elle pourra proposer un écran géant. “Tout le monde me dit tu as de la chance, mais non, ce n’est pas normal”, estime-t-elle. Comme tous ses collègues, elle devra appliquer le règlement et notamment l'interdiction de servir des spectateurs debout devant son écran géant. “J’ai commencé à faire une cagnotte parce que je vais la prendre, l’amende !”

En cas de victoire, on parle de l'envahissement du Vieux Port par 20.000 à 30.000 personnes au coup de sifflet final.

