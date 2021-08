En Formule 1, le Français Esteban Ocon a remporté le 1er Grand Prix de sa carrière. À 24 ans, il s'est emparé du Grand Prix de Hongrie après une course rocambolesque. Il rejoint le club sélect des 14 Français vainqueurs en Formule 1. Voici sa première réaction au micro de RTL.

"Je suis plus qu'heureux, je suis comblé. C'est incroyable tout simplement. C'est un résultat forcément qui restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. C'est un énorme moment pour moi, mais c'est aussi un énorme moment pour le groupe Renault, ça fait 8 ans qu'ils sont retournés en Formule, c'est la première victoire. Ça montre à quel point on a travaillé, à quel point on a progressé, sur beaucoup d'aspects et je suis très heureux de pouvoir goûter à ça".

Quand il a franchi le drapeau à damier, Esteban Ocon dit avoir ressenti "beaucoup d'émotions". "Je repense à tous les sacrifices que ma famille a fait pendant toute ma vie, toute ma carrière, mais aussi aux courses difficiles qu'on a eues cette saison. On a travaillé soudé pour résoudre ce problème, et la confiance qu'il y a dans cette équipe c'est juste quelque chose d'énorme, j'ai pas de mots, je n'ai plus de mots", conclut le Français, aux anges.

À écouter également dans ce journal :

Zoo de Beauval - Ils sont roses et incroyablement petits : les deux bébés pandas sont enfin nés à Beauval. Huan Huan a donné naissance à des jumelles qui pèsent entre 128 et 150 grammes. Il faudra attendre quelques jours pour connaître leur sexe avec certitude.



Coronavirus - Les indicateurs de l'épidémie sont à la hausse dans l'hexagone. La pression sur l'hôpital continue d'augmenter avec 1.137 malades en réanimation, contre 886 la semaine dernière.

Incendie en Turquie - Des dizaines de villages et hôtels ont été évacués. Bilan : huit décès en cinq jours. Des flammes attisées par des records de chaleur, il a fait entre 40 et 49° ces derniers jours.