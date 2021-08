Zoo de Beauval : la femelle panda Huan Huan a donné naissance à ses jumeaux

Carnet rose au zoo de Beauval. Huan Huan, la femelle panda, a donné naissance à des jumeaux, a annoncé le parc animalier sur les réseaux sociaux. En 2017, Huan Huan avait déjà accouché de jumeaux mais seul le petit Yuan Meng avait survécu. Il faudra donc attendre un peu avant de savoir si les deux petits sont en bonne santé. C'est la Chine, propriétaire des pandas, qui choisira ensuite leurs noms. Les bébés pandas vont rester quatre ans en France, avant de s'envoler vers la Chine.

L'évènement était particulièrement attendu et toutes les équipes étaient à pied d'œuvre depuis vendredi soir : six soigneurs dont deux chinois se relayaient par tranche de huit heures. Dans la nuit, la maman panda a perdu les os et le premier bébé est venu au monde à 1h03, "une joie immense et un bonheur incroyable" pour Rodolphe Delord, le directeur du zoo et sa compagne, rassurés après "une attente incroyable".

Le second panda est né sept minutes plus tard. A partir de ce moment là, tous sont restés vigilants : "Je regarde bien si les deux sont vivant, se rassure le directeur du zoo de Beauval, la dernière fois ils manquaient d'oxygène et l'un est mort." Les bébés ont été placés dans une couveuse avant d'être tour à tour remis à leur mère. Il faudra attendre encore quelques jours pour connaître leur sexe avec certitude, mais à priori, il s'agit de femelles.