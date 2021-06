Formule 1 : Esteban Ocon prolonge chez Alpine jusqu’en 2024

C’est une bonne nouvelle pour l’écurie Alpine et pour son jeune et talentueux pilote. Âgé de 24 ans, Esteban Ocon, qui avait rejoint l’écurie début 2020 après deux campagnes complètes en F1 chez Manor et Force India, compte désormais 73 départs et 210 points à son actif.

Depuis son retour dans l’équipe en tant que pilote de course, Esteban Ocon a signé son meilleur résultat et son premier podium en Formule 1 au terme d’une prestation sensationnelle lui valant la 2e place au Grand Prix de Sakhir 2020. Sa belle forme s’est poursuivie avec Alpine en 2021 à travers une série de quatre entrées consécutives dans les points entre Imola et Monaco, mais aussi un rythme impressionnant sur un tour en qualifications comme il l’a notamment démontré au Portugal et en Espagne.

La prolongation du contrat d’Esteban Ocon souligne la confiance qu’accorde l’équipe à cette étoile montante de la discipline, tout en confirmant son engagement envers son objectif à long terme de remporter le titre mondial. Alpine F1 Team se concentre désormais sur la poursuite de ses progrès avec le pilote français et son équipier cette année, l'Espagnol Fernando Alonso (39 ans), tout en se préparant déjà au défi passionnant proposé par le règlement 2022.

De grands défis nous attendent Esteban Ocon

"Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine, savoure Esteban Ocon. Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’écurie et j’ai l’intention de poursuivre cette aventure. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble".

"Je repense souvent au podium du Grand Prix de Sakhir l’an passé et cela me donne encore plus de motivation pour recréer d’autres souvenirs mémorables, poursuit el natif de Évreux. Je suis impatient d’aborder ce prochain chapitre, mais nous restons pour l’instant concentrés sur cette saison".