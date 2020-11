VIDÉO - Vendée Globe 2020 : un départ retardé mais de toute beauté

publié le 08/11/2020 à 19:13

Après trois reports dûs à la mauvaise visibilité et au brouillard qui s’était installé au large des Sables-d’Olonne, c’est finalement à 14h20 et non 13h02 comme initialement prévu que les 33 monocoques en lice sur ce Vendée Globe 2020-2021 se sont élancés en mer. Auparavant, la ministre de la Mer Annick Girardin, présente sur le bateau comité d’organisation s’était adressée à tous les concurrents.

"C’est le moment de vous lancer dans un défi exceptionnel, a-t-elle déclaré. C’est le moment de vous souhaiter bonne route et d’avoir une pensée pour vos familles. Nous espérons qu’on pourra être des centaines de milliers sur les quais et sur la plage pour vous accueillir à votre retour".

"Faites nous rêver et soyez prudents", avait également lancé sur les réseaux sociaux, un peu plus tôt encore, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu.

Louis Burton pénalisé

C’est Louis Burton, skipper de "Bureau Vallée", qui a coupé la ligne en premier, mais trop tôt. Il devra donc observer une pause de cinq heures de pénalité, à effectuer lors de la descente de l’Atlantique.

C’est donc, et comme un symbole puisqu’il est le seul marin handicapé au départ, Damien Seguin, sur "Apicil", qui a été jugé premier skipper à passer la ligne, salué comme les autres concurrents par le survol de la Patrouille de France.

Si le départ s’est fait avec une quinzaine de nœuds de vent de Sud-Est, l’objectif est pour les 33 Imoca d’aller chercher un front au large des côtes françaises. Car la suite devrait être plus musclée en mettant sur le viseur sur le cap Finisterre, où les vents vont considérablement se renforcer.