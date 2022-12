Quel avenir pour Bernard Laporte, à moins d'un an de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en France ? Il ne veut pas quitter la tête de la fédération française de rugby, il propose de se mettre en retrait. En effet, il a fait appel de sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour corruption.

Il entend nommer un remplaçant provisoire, mais qui ? Et dans quelles conditions ? Bernard Laporte a été longuement reçu jeudi 22 décembre par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Celle-ci réclame des élections, seul un vote des clubs pouvant dégager l'horizon.

Une consultation qui n'ira pas forcément contre le représentant de Bernard Laporte. Même si la dernière élection fut remportée de justesse par son équipe, le travail en profondeur que Laporte effectue chaque dimanche sur les terrains du rugby "d'en bas" lui assure une base solide que même un dossier judiciaire lourd n'est pas certain de balayer.

Trois candidats se dégagent pour porter la voix du président, pressé de se mettre en retrait, dont celle de Serge Simon, un compagnon de mêlée en tout genre. En face, le collectif "Ovale Ensemble", animé par Florian Grill - président de la Ligue de rugby d'Île-de-France, entend nettoyer la fédération.

La bonne tenue de la Coupe du monde, qui se tiendra du vendredi 8 septembre 2023 au samedi 28 octobre 2023, est un enjeu majeur. Ce n'est pas le seul.

À écouter également dans ce journal

Mouvement social - La direction de la SNCF a proposé des "mesures complémentaires" pour les contrôleurs afin d'éviter que leur grève ne se prolonge au Nouvel An,ont indiqué la direction du groupe et une source syndicale.



États-Unis - Des milliers de vols retardés ou annulés à l'approche de Noël, des températures glaciales et de fortes chutes de neige: les premiers effets d'une tempête comme on n'en voit "qu'une fois par génération" se faisaient ressentir jeudi dans une grande partie des États-Unis. "S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux", a exhorté le président Joe Biden.

Iran - Face à la répression du régime iranien, de plus en plus brutale après trois mois de manifestations, l'inquiétude des proches des Français détenus en Iran se fait sentir. Sept individus sont actuellement emprisonnés sur place, dont le voyageur et blogueur Benjamin Brière. Sa soeur a appelé, jeudi sur RTL, le président Emmanuel Macron à "mener le combat au niveau européen".

