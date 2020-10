Mort de Victorine : près de 6.000 personnes à la marche blanche

publié le 05/10/2020 à 02:23

Des milliers de personnes ont défilé à Villefontaine en Isère ce dimanche 4 octobre à la marche blanche organisée pour rendre hommage à Victorine Dartois, la jeune fille de 18 ans retrouvée morte dans un ruisseau en début de semaine.

Sa famille, accompagnée d'un prêtre en aube blanche, a mené le cortège de 5.800 personnes, qui ont marché du stade de la Prairie -lieu où Victorine a passé son dernier coup de fil- aux Fougères, le quartier où elle vivait avec ses parents, ses sœurs et son frère. Tous étaient réunis derrière une banderole où il était écrit : "Victorine repose en paix. Nous finissons ton trajet ensemble."

À la demande de la famille, très pratiquante, une croix, au pied de laquelle ont été déposés de multiples bouquets de fleurs, a été érigée à l'entrée du stade. Des ballons blancs portant le nom de Victorine y ont été attachés avant qu'une colombe ne soit relâchée par l'une des sœurs de la jeune fille.

"Depuis, on n'ose plus sortir..."

La mort de Victorine a profondément choqué les habitants de Villefontaine, ses proches et ses amis. Anaïs Fortunat, une jeune femme qui est allée au lycée avec elle, a même confié : "Depuis, on n'ose plus sortir. On a peur. J'ai peur pour mes sœurs et mes cousines."

Le corps de Victorine a été retrouvé lundi, deux jours après sa disparition (elle était allée faire du shopping avec des amis). Une enquête pour meurtre, enlèvement et séquestration a été ouverte, la thèse accidentelle ayant été formellement écartée.