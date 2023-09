Les infos de 5h - France-Nouvelle-Zélande : "C'est un match très spécial", confie l'entraîneur des All Blacks

C'est une journée spéciale pour tous les supporters de rugby : le match d'ouverture du Mondial 2023, France-Nouvelle-Zélande, a lieu ce vendredi. Les Bleus feront leur entrée dans la compétition à 21h15 au Stade de France. Une rencontre qui fait rêver entre l'équipe de France et les All Blacks. La plus prestigieuse des affiches, entre les maîtres du jeu et ses plus imprévisibles adeptes.

Un sommet voulu par les organisateurs, et un produit d'appel idéal pour commercialiser 1.800, 000 millions de billets. Le sélectionneur Fabien Galthié, un brin réticent, s'est laissé tordre le bras. Affronter les Blacks lors du dernier match de poule était à ses yeux stratégique. Car le vainqueur ce soir n'aura rien gagné, et le perdant rien perdu.

Ian Foster, l'entraîneur des Néo-Zélandais, a sur ce point les idées claires : "C'est un match très spécial. J'ai fait quatre Coupes du monde, et je n'avais jamais vu autant d'attente pour match", a-t-il fait savoir au micro de RTL. "Après tout, le résultat ne change pas grand chose, qu'on gagne ou qu'on perde, on pourra se qualifier pour la suite de la compétition", a-t-il conclu.

Les quarts de finale offriront plus tard des "matchs-couperet" : les Irlandais et les Springboks sont promis aux Néo-Zélandais et aux Français. Mais dans quel ordre ? C'est pour l'heure impossible à savoir. L'histoire montre que l'on peut perdre le premier match et finir champion, comme l'Afrique du Sud en 2019.

