Coupe du monde de rugby : le calendrier complet

Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby

Quelle équipe deviendra championne du monde de rugby et succédera à l'Afrique du sud ? La Coupe du monde, qui se tient dans l'Hexagone, débute vendredi 8 septembre avec un énorme choc aux allures de finale avant l'heure entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. 20 équipes au total seront sur la ligne de départ, pour la dixième édition de la compétition la plus convoitée de la planète rugby. La Coupe du monde va s'étirer sur sept semaines, soit près de deux mois, jusqu'à fin octobre.

Les jeunes et talentueux Français, portés par leur star Antoine Dupont et leur entraîneur Fabien Galthié, espèrent soulever pour la première fois le trophée Webb Elliss. Mais ils devront écarter une concurrence féroce, symbolisée par l'Afrique du sud et l'Irlande, deux équipes qui devraient se dresser sur le chemin des Tricolores dès... les quarts de finale. Autant dire que la finale, qui se jouera le 28 octobre prochain au Stade de France, s'annonce encore loin pour le XV de France. Découvrez le calendrier complet de la compétition ci-dessous.



Le calendrier du premier tour (8 septembre-8 octobre) :

Vendredi 8 septembre

Poule A

(21h) France - Nouvelle-Zélande

Samedi 9 septembre

Poule A

(13h) Italie - Namibie

Poule B

(15h30) Irlande - Roumanie

Poule C

(18h) Australie (AUS) - Géorgie (GEO)

Poule D

(21h) Angleterre - Argentine

Dimanche 10 septembre

Poule B

(17h45) Afrique du Sud - Ecosse

Poule C

(21h00) Pays de Galles - Fidji

Poule D

(13h00) Japon - Chili

Jeudi 14 septembre

Poule A

(21h) France - Uruguay

Vendredi 15 septembre

Poule A

(21h) Nouvelle-Zélande - Namibie

Samedi 16 septembre

Poule B

(21h) Irlande - Tonga

Poule C

(17h45) Pays de Galles - Portugal

Poule D

(15h) Samoa - Chili

Dimanche 17 septembre

Poule B

(15h) Afrique du Sud - Roumanie

Poule C

(17h45) Australie - Fidji

Poule D

(21h) Angleterre - Japon

Mercredi 20 septembre

Poule A

(17h45) Italie - Uruguay

Jeudi 21 septembre

Poule A

(21h) France - Namibie

Vendredi 22 septembre

Poule D

(17h45) Argentine - Samoa

Samedi 23 septembre

Poule B

(21h) Afrique du Sud - Irlande

Poule C

(14h) Géorgie - Portugal

Poule D

(17h45) Angleterre - Chili



Dimanche 24 septembre

Poule B

(17h45) Ecosse - Tonga

Poule C

(21h) Pays de Galles - Australie

Mercredi 27 septembre

Poule A

(17h45) Uruguay - Namibie

Jeudi 28 septembre

Poule D

(21h00) Japon - Samoa

Vendredi 29 septembre

Poule A

(21h) Nouvelle-Zélande - Italie

Samedi 30 septembre

Poule B

(21h) Ecosse - Roumanie

Poule C

(17h45) Fidji - Géorgie

Poule D

(15h) Argentine - Chili

Dimanche 1er octobre

Poule B

(21h) Afrique du Sud - Tonga

Poule C

(17h45) Australie (AUS) - Portugal (POR)

Jeudi 5 octobre

Poule A

(21h) Nouvelle-Zélande - Uruguay

Vendredi 6 octobre

Poule A

(21h) France - Italie

Samedi 7 octobre

Poule B

(21h) Irlande - Ecosse

Poule C

(15h) Pays de Galles - Géorgie

Poule D

(17h45) Angleterre - Samoa

Dimanche 8 octobre

Poule B

(17h45) Tonga - Roumanie

Poule C

(21h) Fidji - Portugal