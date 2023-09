DOCUMENT RTL - Coupe du monde de rugby : découvrez l'identité sonore de la compétition

À trois jours du match d'ouverture du Mondial-2023 de rugby France - Nouvelle-Zélande, RTL vous dévoile l'identité sonore de la compétition. Quelques notes de musiques qui resteront gravées dans la mémoire de tous les fans de ballon ovale. Le créateur de cette musique s'appelle Michaël Boumendil, son métier : designer sonore. Il crée des identités sonores dont, coté sport : l'Hymne du football Club de Barcelone le Barça, celui de l'OGC Nice, Manchester City, le Stade français, le Tournoi de Roland-Garros, le Tour de France, la Liga... c'est à lui qu'on doit aussi le célèbre jingle de la SNCF.

Le terrain de jeu de Michaël Boumendil, c'est la planète entière. De la Chine aux États-Unis, en passant par l'Australie, il crée des identités sonores : c'est le logo sonore d'une marque ou d'un évènement.



Pour la Coupe du monde de rugby, l'accouchement a duré plusieurs mois avec cette question : comment traduire en musique tout ce qu'un joueur ou un spectateur peut ressentir pendant un match ? Comment unir les gens ? Créer un souvenir unique. "L'enjeu, c'est de créer quelque chose qui reflète la puissance de l'évènement et qu'il y ait une justesse, une spécificité qui soit celle du rugby, le tout avec une dimension française", explique au micro de RTL Michaël Boumendil avant de poursuivre : "J'ai voulu d'abord et avant tout souligner l'importance du collectif dans ce sport".



Michaël Boumendil dans son studio de création Crédit : Michaël Boumendil 6e Son

Première étape, se nourrir de rugby

Pendant des heures et des heures, Michaël Boumendil et son équipe ont visionné des matchs. Et très vite, raconte le designer, l'idée d'une note qu'on pousse est arrivée : "C'est cette notion de poussée formidable auquel finalement tout le monde contribue. On en a fait presque une bizarrerie musicale parce qu'on a l'impression qu'on est dans un orchestre où tout l'orchestre pousse la note, pousse jusqu'à la déplacer jusqu'à la faire avancer. "



Comme une vague, voilà l'impression du spectateur dans un match de rugby, c'est cela qu'à vo