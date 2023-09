Coupe du monde de rugby : dates, stades, XV de France... Tout savoir à J-4

La Coupe du monde de rugby débute vendredi 8 septembre en France. La compétition dure près de 2 mois avec le match d’ouverture, un énorme choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. La finale aura lieu le 28 octobre, au bout de 7 semaines de compétition. Une durée presque 2 fois plus longue qu'une Coupe du monde de foot. La raison ? Au rugby, les joueurs ne peuvent pas jouer plus d'une fois par semaine. En effet, les rencontres sont trop éprouvantes pour les organismes, que ce soit dans l'intensité physique d'un match comme dans les contacts. Les deux équipes qui iront en finale de cette dixième édition de la Coupe du monde auront joué 7 matchs dans la compétition.

20 équipes au total vont s'affronter, venant de tous les continents : la Namibie ou l'Afrique du Sud (le tenant du titre) pour le continent africain. La Géorgie, la Roumanie, le Portugal sont également présentes pour l'Europe, ainsi que des équipes sud-américaines comme l'Uruguay ou le Chili. Les Tonga, les Samoa et les Fidji viennent d'Océanie, tandis que le Japon représente l'Asie. Des équipes qu'on connait moins mais qui ont gagné sur le terrain leur place pour le Mondial. Ces équipes sont réparties en 4 poules : A - B - C et D.

Contre qui va jouer le XV de France ?

Les Français sont dans la poule A. Ils vont jouer contre les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, avec le match d'ouverture vendredi soir à Paris-St-Denis, au Stade de France. Ils affronteront aussi l'Uruguay, la Namibie et l'Italie. France-Uruguay est programmé la semaine prochaine, jeudi 14 septembre à Lille. France-Namibie se jouera la semaine suivante jeudi 21 septembre, à Marseille au stade Vélodrome. Le dernier match de poule, France-Italie, aura lieu 15 jours plus tard, le 6 octobre à Lyon.

Que doit faire la France pour se qualifier pour les quarts de finale ?

Elle doit finir première ou deuxième de sa poule. La France jouera, si elle se qualifie, contre les deux équipes qui sortent du groupe B, où il y a deux gros favoris : l'Afrique du Sud et l'Irlande, deux des meilleures nations actuelles. Il pourrait donc y avoir un quart de finale immense, France-Irlande ou France-Afrique du Sud. Mais avant, il va falloir gagner ses matchs de poule.

9 villes hôtes, de Saint-Denis à Marseille en passant par Nantes

Cette Coupe du monde se dispute partout en France. 9 villes accueillent des matchs de Coupe du monde : Lille, Marseille, Lyon, Paris-Saint-Denis, mais aussi Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Saint-Etienne.

Comment suivre la Coupe du monde ?

Tous les matchs des Bleus et les grandes affiches seront diffusés sur RTL, avec notre consultant star, l'ancien troisième ligne international Olivier Magne, et tout le service des sports de la station, autour de Jean-Michel Rascol. Les rencontres seront retransmises à la télé, notamment sur M6, diffuseur officiel, avec 18 matches en exclusivité. La compétition est également diffusée sur TF1 et France Télévisions.