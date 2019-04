publié le 04/04/2019 à 12:10

Les Jeux olympiques d'été de Paris 2024 seront "le plus gros événement que le France n’a jamais organisé". À cinq ans du début de la XXXIII¿ olympiade de l'ère moderne, le président du Comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, est revenu sur RTL sur les implications sociales et économiques de l'événement, pour lequel "13 millions de billets seront mis en vente un avant le début des Jeux".



L'un des principaux objectifs de Paris 2024 est d'imposer un nouveau modèle d'organisation plus inclusif et solidaire qui profite aux entreprises comme aux demandeurs d'emploi. "On sait que 150.000 personnes vont directement contribuer à ces Jeux olympiques", souligne Tony Estanguet. Des centaines de métiers son concernés. Le secteur du tourisme, par exemple, va mobiliser 60.000 personnes afin d'accueillir les visiteurs venus du monde entier.

Dans cette perspective, Pôle Emploi va créer une cellule spécifique "pour les personnes qui veulent vraiment travailler pour l’organisation de ces Jeux", annonce le dirigeant. Des postes seront à pourvoir d'ici 2021 dans la construction et l'organisation avec une montée en puissance en 2023 et 2024 dans le tourisme notamment. "Cela nous laisse deux ans pour mettre en place les bonnes formations avec les différents acteurs".

Paris 2024 va accompagner les entreprises

"Nous voulons que ces Jeux bénéficient au plus grand nombre", insiste Tony Estanguet. "Les TPE, les PME, les entreprises de l’économie sociale et solidaire seront aussi associées", précise l'ancien sportif. Deux plateformes seront créées pour accompagner les entreprises : "une qui s’appelle Entreprise 2024 où seront publiés tous les marchés" à destination des TPE-PME, et "une autre qui va spécifiquement accompagner les entreprises de l’économie sociale et solidaire". Selon Tony Estanguet, "la réussite des Jeux va être dans l’innovation", en étant "plus verts", "plus solidaires".



Le président du Comité d'organisation rappelle également que les JO à Paris "reposent sur 95% d'infrastructures existantes", et souligne qu'il ne sera construit pour l'occasion que le centre aquatique et le village olympique, en Seine-Saint-Denis. Les JO 2024 disposent de trois sources de financement : "le CIO, la billetterie et ensuite les entreprises françaises qui vont être partenaires". Tony Estanguet précise que l'organisation est assurée par de l'argent privé et que les infrastructures sont co-financées par de l'argent public et de l'argent privé.